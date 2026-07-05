Uber відмовилась від ідеї запускати доставку їжі у пʼяти країнах Європи

Uber призупинив більшу частину запланованого розширення послуг з доставки їжі в Європі лише через кілька місяців після оголошення цих планів.

Про це повідомляє Financial Times.

Як йдеться у повідомленні, Uber більше не планує запускати доставку їжі у п'яти з семи країн, на які компанія орієнтувалася для розширення цього року, зокрема в Австрії, Норвегії та Греції. Інші дві країни не були названі.

Раніше цього року Uber заявляв, що планує розширити свій бізнес з доставки їжі на сім нових європейських ринків — Австрію, Данію, Фінляндію, Норвегію, Чехію, Грецію та Румунію.

Компанія очікувала, що цей крок принесе додатковий 1 млрд доларів валового обсягу замовлень протягом наступних трьох років.

Однак, згідно з повідомленням FT, компанія зі Сан-Франциско відмовилась від цієї ідеї на користь придбання німецької компанії з доставки їжі Delivery Hero.

У травні Delivery Hero повідомила, що отримала від Uber пропозицію в розмірі 33 євро за акцію, а Uber збільшила свою частку в німецькій компанії з доставки їжі з 25% до майже 37% після придбання акцій у іншого акціонера — компанії Aspex Management.

Uber повідомив FT, що вирішив призупинити свою експансію після "величезного успіху" запусків у Фінляндії та Данії, маючи намір "зосередитися на підтримці динаміки" на існуючих ринках.

Нагадаємо:

Компанія Uber Technologies подала позов проти міста Нью-Йорка, щоб заблокувати застосування нового закону, який, на її думку, всупереч Конституції змусить її залишати на своїй платформі водіїв, яких вона не хоче бачити.