Європейським авіалініям загрожують тривалі збої через дрони РФ

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що війна Росії проти України спричинятиме збої в роботі європейських авіакомпаній ще багато років. Це сталося наступного дня після того, як Польща збила підозрілі російські дрони у своєму повітряному просторі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На щорічних зборах компанії О'Лірі також повідомив, що Ryanair, найбільша авіакомпанія Європи, може покинути Ізраїль навіть після завершення насильства, пов'язаного з війною в Газі, через суперечку щодо аеропортових зборів.

У середу кілька польських аеропортів тимчасово зачинялися через збиття дронів, польоти відновилися лише через кілька годин. Це спричинило ланцюгові затримки в авіадиспетчерському управлінні по всій Європі.

"Це буде тривалою проблемою для всіх авіакомпаній і європейських громадян протягом кількох наступних років", - сказав О'Лірі. "Ризик полягає не в безпеці, а в постійних збоях".

За його словами, у середу тільки 60% рейсів Ryanair прибули вчасно проти звичних близько 90%. О'Лірі наголосив, що безпека є пріоритетом, і висловив упевненість, що європейські органи швидко закриватимуть повітряний простір і захищатимуть літаки. Проблемою ж стануть регулярні закриття, які порушуватимуть графіки.

"Ми бачимо значне зростання активності НАТО на півдні та сході Польщі, що обмежує доступний повітряний простір для комерційних польотів", - додав він.

О'Лірі зазначив, що наслідки інциденту - першого відомого випадку, коли член НАТО відкрив вогонь під час війни, - обговорювали на засіданні ради директорів компанії в середу.

Нагадаємо:

Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Через ймовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.

В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".

Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.

Дані сервісу Flightradar свідчать, що в польському повітряному просторі недалеко від кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C. Його тривале патрулювання відбувається на тлі нічної масованої атаки російських дронів проти України.