Російські порти скоротили обсяг перевалки

Вантажообіг морських портів Росії за дев'ять місяців 2025 року зменшився на 2,3% порівняно минулорічними показниками. При чому перевалка у Азово-Чорноморському басейні впала майже на 8%.

Про це пише ЦТС.

За даними Асоціації морських торгових портів РФ, вантажообіг морських портів росії за дев'ять місяців цього року склав 653,4 млн тонн. Він зменшився на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг перевалки суховантажів становив 322,6 млн тонн (-3,2%). Особливо помітно впала перевалка зерна – 32,1 млн тонн, що на 44,1% менше минулого року. На 1,9% менше стало вантажів у контейнерах – 40,1 млн тонн.

У той же час за іншими суховантажами спостерігається певне збільшення перевалки. А перевалка руди взагалі дала +36,6% – порти перевалили 11,5 млн тонн цього вантажу.

У той же час падіння зафіксовано практично за всіма видами наливних вантажів. Обсяг перевалки становив 330,8 млн тонн (-1,3%). Нафтопродуктів перевантажили 92,9 млн тонн (-6%), зрідженого газу – 26 млн тонн (-1,6%), харчових вантажів – 4,1 млн тонн (-1,8%). І тільки сирої нафти перевалили на 1,2% більше – 204,9 млн тонн.

Експортних вантажів перевантажено 512,3 млн тонн (-2,8%), імпортних вантажів – 30,9 млн тонн (-1,9%), транзитних – 56,1 млн тонн (+12,1%), каботажних – 54,1 млн тонн (-10,0%).

"Вантажообіг морських портів Азово-Чорноморського басейну становив 193,2 млн тонн (-7,9%), з них обсяг перевалки сухих вантажів становив 81,3 млн тонн (-20,4%), наливних вантажів - 111,9 млн тонн (+1,1%)", – говориться у повідомленні.

Антилідерами стали порт Кавказ, який перевалив 10,1 млн тонн, що на 41,9% менше минулорічного обсягу, та Ростов-на-Дону, який скоротив перевалку на 25,3% – до 8,8 млн тонн.

Вантажообіг порту Новоросійськ склав 124,2 млн тонн (-1,3%), Тамань перевалила 19,9 млн тонн (-4,0%).

Єдиний з портів регіону, який трішки наростив перевалку Туапсе – 16,8 млн тонн, що на 1,9% від показників минулого року.

Нагадаємо:

Зменшення перевалки у російських портах зафіксували раніще. У січні-серпні 2025 року вантажообіг морпортів країни-агресора росії зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 576,3 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що впровадження повної заборони на експорт автомобільного бензину призвело у серпні до припинення відвантажень з морських портів Росії.

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ і поцілили по суховантажу. Судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки, були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця. За тиждень після атаки українських дронів в ніч на 15 серпня порт "Оля" був все ще паралізований.

34 вересня Російська влада повідомила, що безпілотники атакували місто Новоросійськ в Краснодарському краї, де розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі.

До того повідомлялося, що ремонт на комплексі "Новатека" в порту Усть-Луги на Балтиці, який наприкінці потрапив під удар безпілотників, затягнеться на кілька місяців.