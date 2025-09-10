Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля

Впровадження повної заборони на експорт автомобільного бензину призвело у серпні до припинення відвантажень з морських портів Росії. Минулого місяця також не було зафіксовано постачань білоруського палива, яке зазвичай відвантажується через порти Усть-Луга і Санкт-Петербург.

Про це з посиланням на дані консалтингової групи "А-95" пише Enkorr.ua.

"Це свідчить про те, що обсяги Мозирського й Новополоцького НПЗ споживалися на внутрішньому ринку білорусі або постачалися в країни ЄАЕС, зокрема в росію, де спостерігається дефіцит високооктанового палива", – говориться у повідомленні.

Водночас на початку вересня танкер з 35 тис. т білоруського бензину був відвантажений з термінала "Транснєфті" в Усть-Лузі у напрямку Гвінеї.

"За 8 місяців морський експорт бензину з російських портів становив 1,28 млн. Це значно менше ніж у попередні роки. Наприклад, у січні-серпні 2023 року з портів відвантажили 4,3 млн т", – зазначають аналітики.

Найбільші обсяги були відвантажені з терміналів в Усть-Лузі (606 тис. т) і санкт-петербурзі (169 тис. т). Також великі партії впродовж року відвантажувалися з Архангельська (155 тис. т) і Мурманська (139 тис. т).

Основними напрямками постачань російського й білоруського бензину були Лівія (251 тис. т) й Бразилія (235 тис. т). Також великі обсяги були продані в Іран (96 тис. т) і Гану (94 тис. т). При цьому 208 тис. т вантажів не мало кінцевого пункту призначення.

Нагадаємо:

Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.

Паливна криза, що охопила Росію після ударів безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах, дійшла до окупованих регіонів України.

Раніше повідомлялося, щ на початку серпня, попри посилення атак дронів на нафтопереробні заводи, постачання мазуту з Росії досягли найвищого рівня з початку великої війни.