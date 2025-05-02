Російські мільярдери стали багатшими на $15 мільярдів: рейтинг Bloomberg

За перші місяці 2025 року сукупні статки російських мільярдерів зросли майже на $15 млрд і сягнули загалом $305 млрд.

Це свідчить The Bloomberg Billionaires Index – рейтинг найбагатших людей світу, який аналізує чисті активи кожного з них. Відповідно до свіжих даних, з 22 російських бізнесменів, які входять до рейтингу, найбільше збагатилися ті, які володіють структурами в металургійному, гірничодобувному, телекомунікаційному та технологічному секторах.

Найбільше зросли статки Алішера Усманова — засновник холдингу USM отримав за цей час $3,6 млрд. Мільйонер володіє металургійними активами та активами з видобутку корисних копалин, працює у сферах телекомунікацій і технологій. Маючи $16,9 млрд, у рейтингу він посідає 129-те місце.

Статки співзасновника "Єврохіму" та СУЕК Андрія Мельниченко зросли на $2,5 млрд, до $22,7 млрд, завдяки чому він займає 88-ме місце.

Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов збільшив статки на $2,45 млрд і посів 311 позицію. Його родина володіє компанією "Полюс" – найбільшою в Росії компанією з видобутку золота.

Статки Володимира Потаніна, президента холдингу "Інтеррос" і головного акціонера "Норнікеля", зросли на $2,2 млрд, досягнувши $35,5 млрд, при цьому у світовому рейтингу він посідає 57 місце.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров від початку року став багатшим на $1,6 млрд і його статки оцінюють у $12,6 млрд.

У той же час Володимир Лісін, голова ради директорів НЛМК, втратив від початку року $2,3 млрд, і тепер його статки складають $23,5 млрд.

У Геннадія Тимченко, основного акціонера "Новатека" та акціонера "Сибура", зафіксували мінус $1,57 млрд, тож, він має вдовольнитися статками у $9,4 млрд. У Росії "Новатек" є найбільшим виробником зрідженого природного газу та одним з найбільших виробників природного газу.

Співзасновник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман втратив $1,45 млрд, статки оцінюють у $13,3 млрд.

Голова правління "Новатек" Леонід Міхельсон збіднішав на $1,3 млрд, до $21 млрд.

Нагадаємо:

Російські мільярдери з рейтингу Bloomberg та їхні активи, фігурують у санкційних списках. Так, зокрема, раніше Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти "Новатек".

За даними Bloomberg, Сулейман Керімов, перебуваючи під санкціями США, кілька років володів часткою компанії SpaceX Ілона Маска через американський трастовий фонд Heritage Trust.

Як писала "Економічна правда" раніше, вже до кінця 2022 року, незважаючи на війну в Україні та санкції, вартість активів російських мільярдерів зросла з $353 млрд до $505 млрд. І одним з факторів, який допоміг російським олігархам збагатіти був вихід західних корпорацій з російського ринку.

Так, Володимир Потанін придбав тоді Росбанк, який належав французам, а Іван Тиришкін – чеський Home Credit. "Новатек" олігархів Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка придбав частки західних компаній Shell і Total у великих російських проєктах з видобутку нафти та газу.