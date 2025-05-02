Российские миллиардеры стали богаче на $15 млрд: рейтинг Bloomberg

За первые месяцы 2025 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло почти на $15 млрд и достигло в целом $305 млрд.

Обэтом свидетельствует The Bloomberg Billionaires Index - рейтинг самых богатых людей мира, который анализирует чистые активы каждого из них. Согласно свежим данным рейтинга, из 22 российских бизнесменов больше всего обогатились те, которые владеют структурами в металлургическом, горнодобывающем, телекоммуникационном и технологическом секторах.

Больше всего выросло состояние Алишера Усманова - основатель холдинга USM получил за это время $3,6 млрд. Миллионер владеет металлургическими активами и активами по добыче полезных ископаемых, работает в сферах телекоммуникаций и технологий. Имея $16,9 млрд, в рейтинге он занимает 129-е место.

Состояние соучредителя "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $2,5 млрд, до $22,7 млрд, благодаря чему он занимает 88-е место.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов увеличил состояние на $2,45 млрд и занял 311 позицию. Его семья владеет компанией "Полюс" - крупнейшей в России компанией по добыче золота.

Состояние Владимира Потанина, президента холдинга "Интеррос" и главного акционера "Норникеля", выросло на $2,2 млрд, достигнув $35,5 млрд, при этом в мировом рейтинге он занимает 57 место.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года обогатился на $1,6 млрд и его состояние оценивается в $12,6 млрд.

В то же время Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, потерял с начала года $2,3 млрд, и теперь его состояние составляет $23,5 млрд.

У Геннадия Тимченко, основного акционера "Новатэка" и акционера "Сибура", зафиксировали минус $1,57 млрд, поэтому, он должен довольствоваться состоянием в $9,4 млрд. В России "Новатэк" является крупнейшим производителем сжиженного природного газа и одним из крупнейших производителей природного газа.

Соучредитель "Альфа-Групп" Михаил Фридман потерял $1,45 млрд, состояние оценивается в $13,3 млрд.

Председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон обеднел на $1,3 млрд, до $21 млрд.

Напомним:

Российские миллиардеры из рейтинга Bloomberg и их активы, фигурируют в санкционных списках. Так, в частности, ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против "Новатэк".

По данным Bloomberg, Сулейман Керимов, находясь под санкциями США, несколько лет владел долей компании SpaceX Илона Маска через американский трастовый фонд Heritage Trust.

Как писала "Экономическая правда" ранее, уже к концу 2022 года, несмотря на войну в Украине и санкции, стоимость активов российских миллиардеров выросла с $353 млрд до $505 млрд. И одним из факторов, который помог российским олигархам обогатиться был выход западных корпораций с российского рынка.

Так, Владимир Потанин приобрел Росбанк, который принадлежал французам, а Иван Тырышкин - чешский Home Credit. "Новатэк" олигархов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко приобрел доли западных компаний Shell и Total в крупных российских проектах по добыче нефти и газа.