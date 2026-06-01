Російський бізнес вважає, що економіку РФ врятує тільки мир – ЗМІ

Володар Кремля Владімір Путін намагається поновити зростання російської економіки, а бізнес вважає, що найкращим способом досягти цього було б припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Путін планує провести у Санкт-Петербурзі 3-6 червня вже п'яту економічну конференцію за час повномасштабної війни в Україні , тоді як уряд Росії намагається розробити стратегію економічного зростання.

Водночас українські дрони продовжують завдають удару по економіці, атакуючи нафтову інфраструктуру, а російський бізнес не бачить кінця війні.

"Зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини про мирні переговори щодо України за посередництва США вказують на те, якою має бути їхня (бізнесу – ЕП) справжня відповідь (на питання, як підняти економіку – ЕП)", – сказав агентству керівник однієї з російських компаній.

Через призупинку мирних перемовин між Росією та Україною потенційні американські інвестиції в російську економіку на мільярди доларів, а також пом'якшення західних санкцій, були відкладені, що породжує песимізм у бізнесових колах.

Олег Вюгін, колишній заступник голови центробанку Росії, сказав Reuters, що за умов двозначної облікової ставки, підвищення податків для фінансування війни та скорочення інвестицій досягти економічного зростання буде важко.

"Уряду, по суті, нема чого запропонувати для відновлення зростання", – зазначив він.

У травні офіційний прогноз зростання російського ВВП у 2026 році знизили з 1,3% до 0,4%, а прогнозована інфляція зросла з 4% до 5,2%.

У Росії різко зросла кількість збиткових банків: якщо станом на 1 січня 2026 року таких було 34, то на початок березня – вже 60.