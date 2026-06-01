У Кремлі розкол: у Мінфіні кажуть Путіну, що війна стала непідйомною

Посадовці Мінфіну Росії та центробанку попередили Путіна, що нинішні витрати на війну в Україні можуть небезпечно роздути бюджетний дефіцит.

Про це пише агентство Bloomberg.

За словами співрозмовників, посадовці, які останніми місяцями дедалі більше занепокоєні станом російської економіки та держбюджету, запропонували нові скорочення оборонних витрат.

Вони попередили, що буде складно відновити напружені державні фінанси без додаткової економії.

Водночас серед політиків виник розкол. Високопосадовці Міністерства оборони та частина людей у Кремлі, які налаштовані продовжувати воєнні цілі Путіна, наполягають на захисті військових видатків.

Вони аргументують це тим, що їх скорочення сильно вдарить по економіці, бо багато компаній залежать від контрактів, пов'язаних із військовим сектором.

Путін попросив посадовців Мінфіну знайти скорочення витрат в інших частинах бюджету, перш ніж чіпати оборону, заявили деякі співрозмовники.

Володар Кремля Владімір Путін намагається поновити зростання російської економіки, а бізнес вважає, що найкращим способом досягти цього було б припинення війни в Україні.