Росія пошкодила головний IT-парк Києва під час нічної атаки

Семен Рубан — 2 червня, 10:45
Росія пошкодила Unit.City під час атаки 2 червня
Фото: фейсбук Романа Ланського

Під час повітряної атаки у ніч проти 2 червня Росія пошкодила інноваційний IT-парк та житловий комплекс UNIT.City.

Про це повідомив співзасновник та CEO IT-компанії Strimco Роман Ланський.

"У нас сьогодні не проста ніч – наш ЖК та загалом вулиця сильно постраждала, багато поранених та є загиблі", – йдеться у його дописі.

Також він закликав українців здобути або поновити навички домедичної допомоги, щоб бути готовими надавати допомогу в аналогічних ситуаціях.

Іноваційний парк UNIT.City, створений в Києві на території колишнього мотозаводу, об'єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.

Зокрема нещодавно стало відомо, що група компаній Winner, один з лідерів автомобільного ринку України, має намір придбати приміщення в UNIT.City.

