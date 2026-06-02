Терор газовидобутку: Росія атакувала ключовий об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині

Росія завдала удару по ключовому об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об'єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

"Спочатку по об'єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару – цього разу ракетами", – пише він.

Корецький додає, що так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які її рятують, ремонтують і відновлюють.

Адаптуючись до таких реалій, раніше "Нафтогаз" запровадив більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

Завдяки цьому під час атаки обійшлося без постраждалих. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку "Нафтогаз" мав імпортувати додаткові обсяги газу.

З 1 січня 5 травня РФ завдала 107 ударів по об'єктах групи.