Терор газовидобутку: Росія атакувала ключовий об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині
Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об'єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.
"Спочатку по об'єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару – цього разу ракетами", – пише він.
Корецький додає, що так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які її рятують, ремонтують і відновлюють.
Адаптуючись до таких реалій, раніше "Нафтогаз" запровадив більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.
Завдяки цьому під час атаки обійшлося без постраждалих. Масштаби пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо:
Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку "Нафтогаз" мав імпортувати додаткові обсяги газу.
З 1 січня 5 травня РФ завдала 107 ударів по об'єктах групи.