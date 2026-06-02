Терор газовидобутку: Росія атакувала ключовий об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині

Семен Рубан — 2 червня, 11:10
Фото: "Нафтогаз"

Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об'єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

"Спочатку по об'єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару – цього разу ракетами", – пише він.

Корецький додає, що так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які її рятують, ремонтують і відновлюють.

Адаптуючись до таких реалій, раніше "Нафтогаз" запровадив більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

Завдяки цьому під час атаки обійшлося без постраждалих. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку "Нафтогаз" мав імпортувати додаткові обсяги газу.

З 1 січня 5 травня РФ завдала 107 ударів по об'єктах групи.

