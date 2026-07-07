Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла

Усі окуповані регіони Херськонської області та Автономної республіки Крим повністю знеструмлені.

Проц е повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та російське видання в Криму "Крыминформ".

Сальдо звинуватив ЗСУ у атаці на енергетичну інфраструктуру.

У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста: Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой, Євпаторія.

Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя.

Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників.

Нагадаємо:

6 липня кримська окупаційна влада заявила, що не може назвати "чіткі терміни відновлення повноцінного електропостачання" на Південному березі Криму, оприлюднити графіки подачі електроенергії неможливо.