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Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла

Володимир Тунік-Фриз — 7 липня, 10:32
Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла
Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла
Getty Images

Усі окуповані регіони Херськонської області та Автономної республіки Крим повністю знеструмлені.

Проц е повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та російське видання в Криму "Крыминформ".

Сальдо звинуватив ЗСУ у атаці на енергетичну інфраструктуру.

У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста: Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой, Євпаторія.

Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя.

Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників.

Нагадаємо:

6 липня кримська окупаційна влада заявила, що не може назвати "чіткі терміни відновлення повноцінного електропостачання" на Південному березі Криму, оприлюднити графіки подачі електроенергії неможливо.

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