Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла
Окуповані Херсонщина та Крим залишились без світла
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Усі окуповані регіони Херськонської області та Автономної республіки Крим повністю знеструмлені.
Проц е повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та російське видання в Криму "Крыминформ".
Сальдо звинуватив ЗСУ у атаці на енергетичну інфраструктуру.
У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста: Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой, Євпаторія.
Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя.
Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників.
Нагадаємо:
6 липня кримська окупаційна влада заявила, що не може назвати "чіткі терміни відновлення повноцінного електропостачання" на Південному березі Криму, оприлюднити графіки подачі електроенергії неможливо.