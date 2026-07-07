Росіяни атакували АЗС у Харкові
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ДСНС Харківщини
У Шевченківському районі міста Харків росіяни дроном атакували автозаправну станцію.
Проц е повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, на місці удару загорілась колонки. Пошкоджень у прилеглих будинках не виявлено.
Відомо про одну постраждалу - працівницю заправки з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо:
Російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початко липня зафіксовано 25 ударів.