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Росіяни атакували АЗС у Харкові

Володимир Тунік-Фриз — 7 липня, 10:09
Росіяни атакували АЗС у Харкові
Ілюстративне фото
ДСНС Харківщини

У Шевченківському районі міста Харків росіяни дроном атакували автозаправну станцію.

Проц е повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, на місці удару загорілась колонки. Пошкоджень у прилеглих будинках не виявлено.

Відомо про одну постраждалу - працівницю заправки з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо:

Російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початко липня зафіксовано 25 ударів.

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