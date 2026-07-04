Дрони атакували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі, загинув водій

Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 "Нової пошти", унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

У компанії заявили, що перебувають на зв'язку з родиною загиблого, надають їй необхідну допомогу та візьмуть на себе організацію поховання.

"Нова пошта" повідомила, що вже перебудувала логістику, тому затримок доставки не очікують. Відправлення клієнтів вціліли, інформацію про них можна перевірити у трекінгу в застосунку.

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