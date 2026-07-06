Ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії можуть відкласти на осінь – ЄП

Європейська правда

Якщо цього тижня держави ЄС не домовляться щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, то його затвердження буде відкладене до осені – а замороження цінової стелі на російську нафту ЄС ухвалить як окремий санкційний захід у понеділок, 14 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

8 та 10 липня на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) держави-члени мають дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ – інакше його затвердження можуть відкласти на вересень, а "цінову стелю" на російську нафту винесуть за межі санкційних пакетів.

Ірландське головування, за даними "Європейської правди", все ще рішуче налаштоване на те, що 21-й пакет санкцій буде фіналізований на засіданнях Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 8 липня, та у пʼятницю, 10 липня – і ухвалений у понеділок, 13 липня, під час Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

Проте декілька дипломатів ЄС та європейських посадовців, з якими спілкувалася кореспондентка "Європейської правди", мають більш критичні прогнози.

"Якщо у середу не буде схоже на те, що ми наближаємося до згоди, тоді нам доведеться просто скористатися "планом Б". Це означає окреме затвердження заморозки цінової стелі на російську нафту 14 липня. А 21-й пакет санкцій можна готувати до затвердження вже після літніх відпусток", – уточнив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Зокрема, держави ЄС не можуть знайти сильну спільну позицію щодо запровадження санкцій проти російського риболовства (запропоновані Єврокомісією квоти хочуть значно помʼякшити), заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів, індивідуальних санкцій проти росіян, включаючи патріарха Російської православної церкви Кирила, тощо.

Нагадаємо, за планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Наразі у ЄС діє "цінова стеля", встановлена в попередніх пакетах санкцій проти Росії. Вона вираховується за формулою: середня ціна на нафту протягом минулих шести місяців мінус 15%, та оновлюється щопівроку.

Зараз діє "цінова стеля" на російську нафту у розмірі 44,1 долара за барель, встановлена 15 січня 2026 року. Наступна дата її зміни – 15 липня.

Враховуючи різке зростання цін на нафту, наступна "стеля" за визначеною формулою становитиме близько 75 доларів за барель, що дасть Росії значні додаткові кошти для ведення війни проти України.

Тому необхідність вчасного замороження цінової стелі на російську нафту зрозуміла всім державам-членам.

Єдине, що на вимогу морських держав, бюджети яких базуються на морських перевезеннях та послугах (Греція, Мальта, Кіпр тощо), термін замороження знизять з запропонованих Єврокомісією 6 місяців до 3-4.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Невдовзі після цього, Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет санкцій ЄС через наявність у запропонованому санкційному списку патріарха РПЦ Кирила. Потім до неї з подібними аргументами приєдналася Італія.

У той самий час "ЄвроПравді" стало відомо, що заборону вʼїзду в ЄС російським комбатантам можуть вилучити з 21-го пакета санкцій проти РФ.