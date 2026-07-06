РФ вдарила по сортувальному центру "Нової пошти" у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок ранкової атаки пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" ДАО, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Після влучання на території термінала виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, повідомили в компанії.

Фото: ДСНС

Інформацію про пошкоджений вантаж встановлять після завершення роботи екстрених служб.

"Нова пошта" заявила, що продовжує працювати й уже задіяла резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком.

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Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.