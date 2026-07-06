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Історичний поворот: Німеччина позичить 800 млрд євро на переозброєння

Володимир Тунік-Фриз — 6 липня, 19:45
Історичний поворот: Німеччина позичить 800 млрд євро на переозброєння
Німеччина позичить 800 мільярдів євро на переозброєння
Getty Images

Німеччина планує залучити понад 800 млрд євро до 2030 року, відмовившись від десятиліть бюджетної стриманості, щоб довести видатки на оборону до рівнів, небачених з часів холодної війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Лише наступного року уряд канцлера Фрідріха Мерца планує залучити на ринках понад 200 млрд євро, що на 12,5% більше, ніж цього року, повідомили представники міністерства фінансів.

Згідно з прогнозами, з якими ознайомилася FT, у період з 2027 по 2030 рік Німеччина має намір залучити близько 838 млрд євро.

Додатковий борг піде переважно на фінансування оборонного бюджету Німеччини, який наступного року має сягнути 109 млрд євро, а до 2030 року — 183,6 млрд євро. Берлін також планує надати Україні військову допомогу в розмірі 11,6 млрд євро наступного року.

Кампанія з переозброєння відображає зростаючу стурбованість щодо Росії та готовності президента США Дональда Трампа скоротити військову присутність Америки в Європі.

Після того, як Християнсько-демократична партія (ХДП) Мерца перемогла на минулорічних виборах, Берлін вніс поправки до конституційного "гальма боргу", щоб виключити з нього видатки на оборону, що фактично дозволяє країні без обмежень залучати позики на військові цілі.

У рамках цих реформ Мерц та його коаліційні партнери — соціал-демократи — також створили спеціальний інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро для модернізації застарілих мостів, доріг, залізниць, лікарень, шкіл та енергетичних мереж Німеччини.

Ці плани щодо запозичень викликали суперечки, зокрема й у лавах ХДС, яка тривалий час відстоювала так звану "Schwarze Null" — доктрину збалансованого бюджету, пов'язану з покійним міністром фінансів Вольфгангом Шойбле за часів тодішньої канцлерки Ангели Меркель.

Виступаючи в неділю ввечері, міністр фінансів Ларс Клінгбейль, який також є співголовою СДПН, виступив на захист цього курсового зміщення, заявивши: "Ми не можемо захиститися від Путіна за допомогою "Schwarze Null".

Нагадаємо:

Акції німецьких оборонних компаній впали після повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, що стало б її найбільшим замовленням з часів Другої світової війни.

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Історичний поворот: Німеччина позичить 800 млрд євро на переозброєння
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