Історичний поворот: Німеччина позичить 800 млрд євро на переозброєння

Німеччина планує залучити понад 800 млрд євро до 2030 року, відмовившись від десятиліть бюджетної стриманості, щоб довести видатки на оборону до рівнів, небачених з часів холодної війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Лише наступного року уряд канцлера Фрідріха Мерца планує залучити на ринках понад 200 млрд євро, що на 12,5% більше, ніж цього року, повідомили представники міністерства фінансів.

Згідно з прогнозами, з якими ознайомилася FT, у період з 2027 по 2030 рік Німеччина має намір залучити близько 838 млрд євро.

Додатковий борг піде переважно на фінансування оборонного бюджету Німеччини, який наступного року має сягнути 109 млрд євро, а до 2030 року — 183,6 млрд євро. Берлін також планує надати Україні військову допомогу в розмірі 11,6 млрд євро наступного року.

Кампанія з переозброєння відображає зростаючу стурбованість щодо Росії та готовності президента США Дональда Трампа скоротити військову присутність Америки в Європі.

Після того, як Християнсько-демократична партія (ХДП) Мерца перемогла на минулорічних виборах, Берлін вніс поправки до конституційного "гальма боргу", щоб виключити з нього видатки на оборону, що фактично дозволяє країні без обмежень залучати позики на військові цілі.

У рамках цих реформ Мерц та його коаліційні партнери — соціал-демократи — також створили спеціальний інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро для модернізації застарілих мостів, доріг, залізниць, лікарень, шкіл та енергетичних мереж Німеччини.

Ці плани щодо запозичень викликали суперечки, зокрема й у лавах ХДС, яка тривалий час відстоювала так звану "Schwarze Null" — доктрину збалансованого бюджету, пов'язану з покійним міністром фінансів Вольфгангом Шойбле за часів тодішньої канцлерки Ангели Меркель.

Виступаючи в неділю ввечері, міністр фінансів Ларс Клінгбейль, який також є співголовою СДПН, виступив на захист цього курсового зміщення, заявивши: "Ми не можемо захиститися від Путіна за допомогою "Schwarze Null".

Нагадаємо:

Акції німецьких оборонних компаній впали після повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, що стало б її найбільшим замовленням з часів Другої світової війни.