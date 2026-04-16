Росіяни атакували салони Mercedes, Kia, Ducati: загинули працівники "Укравто Груп"

В результаті влучення російської ракети на територію одного з підприємств групи "Укр Авто" є загиблі серед співробітників.

Про це повідомили у пресслужбі "Укравто Груп".

У групі компаній не уточнили кількість загиблих. Також пошкоджено будівлю підприємства та насений значний мартеріальний збиток пожежою.

За інформацією співрозмовника ЕП у компанії – через атаку були пошкоджені салони Mercedes-Benz, Kia, Ducati. Згоріла велика кількість автомобілів.

На місці працюють екстренні служби та правоохоронні органи.

Після масованої атаки у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Постраждав один з працівників компанії.

Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.

Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.

Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.