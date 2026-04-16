Росіяни атакували салони Mercedes, Kia, Ducati: загинули працівники "Укравто Груп"
В результаті влучення російської ракети на територію одного з підприємств групи "Укр Авто" є загиблі серед співробітників.
Про це повідомили у пресслужбі "Укравто Груп".
У групі компаній не уточнили кількість загиблих. Також пошкоджено будівлю підприємства та насений значний мартеріальний збиток пожежою.
За інформацією співрозмовника ЕП у компанії – через атаку були пошкоджені салони Mercedes-Benz, Kia, Ducati. Згоріла велика кількість автомобілів.
На місці працюють екстренні служби та правоохоронні органи.
Нагадаємо:
