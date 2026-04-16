Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК

Володимир Тунік-Фриз — 16 квітня, 12:22
Ілюстративне фото
Getty Images

Після масованої атаки у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Постраждав один з працівників компанії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів", – зазначили у компанії.

На місці наразі бригади ДТЕК працюють на місці та ліквідовують наслідки удару.

Нагадаємо:

Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.

Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.

Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.

ДТЕК Росія війна

війна

У Києві після обстрілу змінили рух громадського транспорту
Війна з Іраном загрожує основам європейського виробництва – Bloomberg

Останні новини