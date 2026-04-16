Росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК
Після масованої атаки у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Постраждав один з працівників компанії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів", – зазначили у компанії.
На місці наразі бригади ДТЕК працюють на місці та ліквідовують наслідки удару.
Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.
Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.
Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.