Дрони атакували Єкатеринбург: на території складу Wildberries вирує пожежа

Влада Свердловської області Росії оголосила про небезпеку атаки безпілотників, а Telegram-канали повідомили про удар по складу Wildberries у Єкатеринбурзі, розташованому майже за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту.

Джерело: губернатор Свердловської області РФ Денис Паслер, український телеграм-канал Exilenova+, російське видання ASTRA, пресслужба об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB)

Деталі: Вранці губернатор Свердловської області оголосив у регіоні режим небезпеки через загрозу безпілотників. Він попередив, що можуть запроваджувати обмеження мобільного зв'язку та інтернету.

ASTRA встановила, що під удар потрапив логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі.

Про пожежу на території складу, за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту, також повідомив український Telegram-канал Exilenova+. За їхніми даними, вона виникла в першому блоці складу Wildberries.

ВRuss & Wildberries підтвердили, що внаслідок атаки на логістичному об'єкті компанії виникла пожежа.

Пряма мова RWB: "На логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, внаслідок атаки виникла пожежа".

Деталі: У компанії зазначили, що людей з об'єкта завчасно евакуювали. Приймання нових поставок тимчасово обмежили, їх перенаправили на інші логістичні об'єкти.

Також, за даними ASTRA, раніше Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо:

4 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що упродовж 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів російського маркетплейсу Wildberries.

Українська правда