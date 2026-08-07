Дрони атакували Єкатеринбург: на території складу Wildberries вирує пожежа
Влада Свердловської області Росії оголосила про небезпеку атаки безпілотників, а Telegram-канали повідомили про удар по складу Wildberries у Єкатеринбурзі, розташованому майже за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту.
Джерело: губернатор Свердловської області РФ Денис Паслер, український телеграм-канал Exilenova+, російське видання ASTRA, пресслужба об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB)
Деталі: Вранці губернатор Свердловської області оголосив у регіоні режим небезпеки через загрозу безпілотників. Він попередив, що можуть запроваджувати обмеження мобільного зв'язку та інтернету.
ASTRA встановила, що під удар потрапив логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі.
Про пожежу на території складу, за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту, також повідомив український Telegram-канал Exilenova+. За їхніми даними, вона виникла в першому блоці складу Wildberries.
ВRuss & Wildberries підтвердили, що внаслідок атаки на логістичному об'єкті компанії виникла пожежа.
Пряма мова RWB: "На логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, внаслідок атаки виникла пожежа".
Деталі: У компанії зазначили, що людей з об'єкта завчасно евакуювали. Приймання нових поставок тимчасово обмежили, їх перенаправили на інші логістичні об'єкти.
Також, за даними ASTRA, раніше Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі.
Нагадаємо:
4 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що упродовж 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів російського маркетплейсу Wildberries.