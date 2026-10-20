Росіяни вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є поранений

Росіяни двічі за день атакували енергооб'єкт на Прикарпатті, внаслідок повторної атаки є поранений.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Ворог вдруге за сьогодні атакував один з енергооб'єктів на Прикарпатті. На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу", – розповіла вона.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Онищук подякувала "захисникам неба за щоденну боротьбу з повітряними загрозами та захист Прикарпаття" і закликала громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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