Росіяни вдарили по енергетиці на Одещині: які пошкодження

Росія здійснила атаку на енергетичні об'єкти на Одещині.

Про це у Телеграм повідомляє ДТЕК.

"Одещина: ворог знову бʼє по енергетиці. Вночі рф завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області", – говориться у повідомленні.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – зазначили у компанії.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вночі проти 30 жовтня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно було пошкоджено обладнання ТЕС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали удару по Словʼянській ТЕС 30 жовтня.