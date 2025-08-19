Украинская правда
Россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Полтавщине

Андрій Муравський — 19 августа, 11:35
Ілюстративне фото
Getty Image

Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Полтавщине.

Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики.

"В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.

В результате атаки возникли масштабные пожары, сообщает министерство.

Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года, отмечают в ведомстве.

"Одновременно, несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта. Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба", - говорится в сообщении.

"Враг продолжает системные террористические атаки против энергетической инфраструктуры Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года совершено более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Минэнерго призывает международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессора и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты объектов критической инфраструктуры.

Напомним:

Ранее сообщалось, что россияне второй раз за месяц ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее. В результате серии прямых попаданий повреждены все резервуары, здание насосной станции и тому подобное. Объем хранения этой нефтебазы более 16 тыс. кубометров.

В ночь на 6 августа россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. объект был задействован в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Россия война Минэнерго

война

