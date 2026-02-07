Росіяни суттєво пошкодили обладнання теплоелектростанцій ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", – зазначили у компанії.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, додали у ДТЕК.
Нагадаємо:
Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.
Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".