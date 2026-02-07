Росіяни суттєво пошкодили обладнання теплоелектростанцій ДТЕК

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", – зазначили у компанії.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, додали у ДТЕК.

Нагадаємо:

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".