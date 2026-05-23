Росіяни знову б’ють по об’єктам "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині

Понад добу російські війська здійснюють масовану атаку на нафтогазові об'єкти Групи "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

Під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об'єктів інфраструктури. Внаслідок атак зафіксовано серйозні пошкодження обладнання, на місцях виникли масштабні пожежі.

"Персонал евакуйовано. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів. Будемо інформувати додатково", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На місцях працюють усі відповідні служби. Ситуація залишається складною, зазначили у НАК "Нафтогаз України".

Ввечері 19 травня росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині.

Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося наше підприємство на Житомирщині.

Раніше Корецький заявляв, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз має імпортувати додаткові обсяги газу.