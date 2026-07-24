Росіяни пошкодили два судна поблизу Миколаєва

Російські війська атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаївського району, пошкоджені два цивільні судна.

Про це повідомив в.о. голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна", – написав він у Телеграм.

Постраждалих немає, зазначив очільник ОВА.

Це вже друга атака на порти Миколаєва. Вранці 17 липня росіяни здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу по портовій інфраструктурі міста Миколаєва, загинуло двоє громадян України.

На відміну від портів Великої Одеси, порти Миколаєва та Херсону не приймають судна з експортним чи імпортним вантажем.

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Нагадаємо:

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

Станом на 23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять все, аби заблокувати Зерновий коридор для України.