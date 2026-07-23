Тиск РФ на порти: ціни на елеваторах нижчі за собівартість виробників – ЗМІ

Ціни на елеваторах України падають через побоювання судновласників заходити в українські морські порти – подекуди вони вже нижчі за рівні собівартості для виробників.

Про це пише профільне видання Latifundist.com.

При цьому альтернативним шляхом експорту залишаються річкові порти Дунаю, але вони зручні переважно для виробників з Бессарабії. Крім того, високими залишаються ризики ударів і по річкових портах, говориться у публікації.

"На жаль, ситуація не змінюється — світові ціни ростуть за наш рахунок. Чергові удари призвели до чергової порції спекулятивних покупок", – зазначили, зокрема, у компанії Barva Invest.

"Російський ринок також залишається у підвішеному стані — хоча Україна напряму не загрожує зерновому експорту в тій же мірі, що РФ, удари по інфраструктурі та балкерах на сході Чорного моря збільшують ризики для судноплавства", — вважають аналітики.

За даними Barva Invest, вересневий фʼючерс на Чикагській біржі — 259.3 $/т (+10.2 $/т), на Euronext — 278.7 $/т (+11.1 $/т), DAP Україна глибоководні порти — 190-195 $/т.

Стосовно кукурудзи, ключовими факторами лишаються несприятливі погодні умови в Європі та ризики для виробничої території США. Також на тлі ударів ринок зважує ризики, що блокада зерна з України розтягнеться і на старт нового експортного сезону для кукурудзи, говориться у публікації.

Активність в українських портах практично зупинена, 22 та 23 липня продовжуються російські удари. При цьому альтернативні напрямки поки не демонструють організованого ринку, попит дуже ситуативний і по кукурудзі обмежений.

Нагадаємо:

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

Станом на 23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять все, аби заблокувати Зерновий коридор для України.