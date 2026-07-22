Через російський удар горіли посіви на Житомирщині

Російський удар завдав шкоду посівам на Житомирщині: внаслідок російської атаки сьогодні виникла пожежа на пшеничному полі одного з господарств області.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, вогонь встиг охопити два гектари посівів, які аграрії готували до сбору врожаю.

"Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та додатковим збиткам. Пожежу ліквідовано", – повідомив очільник адміністрації.

Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Нагадаємо:

Раніше голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко повідомив, що російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині: дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно.