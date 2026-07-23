Зеленський заявив, що Росія посилить тиск на морський зерновий коридор
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять все, аби заблокувати Зерновий коридор для України.
Про це повідомляє "ТСН".
"Ми це розуміли вже кілька місяців тому. Вони (росіяни — ред.) робитимуть все, щоб блокувати нам "зерновий коридор", – зазначив Зеленський під час пресконференції.
"Ви знаєте, що вчора жодне судно не змогло зайти в порт, вони били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати", — сказав Зеленський.
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Нагадаємо:
Станом на 23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.
Компанія Maersk призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.
Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.
За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, незважаючи на російські атаки, які у липні стали інтенсивними.
У Асоціації аграріїв України повідомили, що країна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.