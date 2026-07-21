Росіяни три дні поспіль атакують газовидобуток на Харківщині

Упродовж трьох днів Росія цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку Нафтогазу в Харківській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У неділю після удару по одному з видобувних активів спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували.

"Обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку", – зазначають у Нафтогазі.

У понеділок вранці росія вдарила по ще одному об'єкту, завдавши численних руйнувань. Триває оцінка масштабів пошкоджень.

Під час обох атак співробітники перебували в укриттях – постраждалих немає.

Нагадаємо:

З самого ранку 17 липня Росія проводила масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині – це стало 250-ю атакою на об'єкти компанії з початку року.

Також 17 липня Наглядова рада Нафтогазу призначила виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.