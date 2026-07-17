На Чернігівщині росіяни вдарили по підприємствам та АЗС

Упродовж доби ворог атакував Чернігівську область безпілотниками і пошкодив низку об'єктів: підприємство, зерносушильний комплекс та автозаправку.

Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни вдарили "геранями" по великому підприємству в Корюківці. Пошкоджена техніка і склад готової продукції. Троє людей постраждали унаслідок цієї атаки. Усім медики надали допомогу", – розповів він.

Уночі в селі Чорний Ріг Семенівської громади були прильоти "гераней" по зерносушильному комплексу. Пошкоджена складська будівля агрофірми.

Також ворог вдарив "молніями" по селу Семенівської громади. Пошкоджені будинки й гаражі. У самій Семенівці через удари FPV-дронами пошкоджена оселя, трактор, господарська будівля.

Чаус також розповів про удар по АЗС у Новгороді-Сіверському та атаку по підприємству в Мені. До медиків звернулася працівниця підприємства – у неї легкі травми. Пошкоджена техніка, а також – житло. Пожежувдалося загасити.

Нагадаємо:

Вранці 17 липня росіяни здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу по портовій інфраструктурі міста Миколаєва, загинуло двоє громадян України.

З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початок липня зафіксовано 25 ударів.