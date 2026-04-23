Росіяни поцілили у тепловоз у Коростені, загинула жінка

На залізничній станції Коростень російський дрон поцілив у тепловоз, загинула цивільна жінка, яка знаходилася поруч.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"На станції Коростень ворожий дрон атакував тепловоз. Залізничники перебували в укритті. На жаль, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – говориться у повідомленні.

Цього ж ранку у Кривому Розі внаслідок влучання БПЛА було пошкоджено інщий тепловоз. На щастя, ніхто не постраждав.

Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Міністерство закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття — це рятує життя.

Вранці 22 квітня росіяни атакували сортувальний парк залізничної станції "Запоріжжя-Ліве", внаслідок чого загинув помічник машиніста поїзда.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.

"Укрзалізниця" будує захист своєї інфраструктури з 2022 року, тож кошти, які уряд виділив у межах розгортання планів стійкості, спрямовані на будівництво споруд другої черги.