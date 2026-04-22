Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У Запоріжжі під ударом була залізниця: загинув помічник машиніста

Володимир Тунік-Фриз — 22 квітня, 09:00
Фото з Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби

Українська правда

Російські окупанти вранці 22 квітня атакували сортувальний парк залізничної станції "Запоріжжя-Ліве", внаслідок чого загинув помічник машиніста поїзда.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова міністра: "Вранці Росія атакувала залізницю. Сьогодні вночі ворожим БпЛА на станції "Запоріжжя-Ліве" атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Смертельно травмовано помічника машиніста. Чоловік загинув".

Деталі: Він додав, що машиніста поїзда госпіталізували до лікарні.

Передісторія:

Укрзалізниця

Останні новини