У Запоріжжі під ударом була залізниця: загинув помічник машиніста

Фото з Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби

Російські окупанти вранці 22 квітня атакували сортувальний парк залізничної станції "Запоріжжя-Ліве", внаслідок чого загинув помічник машиніста поїзда.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова міністра: "Вранці Росія атакувала залізницю. Сьогодні вночі ворожим БпЛА на станції "Запоріжжя-Ліве" атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Смертельно травмовано помічника машиніста. Чоловік загинув".

Деталі: Він додав, що машиніста поїзда госпіталізували до лікарні.

