У Запоріжжі під ударом була залізниця: загинув помічник машиніста
Фото з Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби
Російські окупанти вранці 22 квітня атакували сортувальний парк залізничної станції "Запоріжжя-Ліве", внаслідок чого загинув помічник машиніста поїзда.
Джерело: віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Telegram
Пряма мова міністра: "Вранці Росія атакувала залізницю. Сьогодні вночі ворожим БпЛА на станції "Запоріжжя-Ліве" атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Смертельно травмовано помічника машиніста. Чоловік загинув".
Деталі: Він додав, що машиніста поїзда госпіталізували до лікарні.
Передісторія:
- Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського удару по транспортній інфраструктурі Запорізької області.