McDonald's відкрив перший ресторан у Буковелі

У Буковелі 12 вересня відкрився перший ресторан мережі McDonald's – заклад розташований у селі Поляниця поруч із ключовими туристичними об'єктами й зонами відпочинку.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Це 131-й заклад мережі, що працює в Україні. "МакДональдз" продовжує інвестувати та розширювати свою присутність в Україні, щоб бути ближче до клієнтів у містах, на автошляхах та в популярних туристичних локаціях.

Новий заклад є вже 10-им рестораном мережі, що відкрились цього року. А від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації", – йдеться у заяві.

Ресторан у Буковелі площею майже 477 кв. м має близько 280 посадкових місць. У закладі будуть доступні всі сучасні канали обслуговування "МакДональдз", уточнили в мережі.

McDonald's

Зала ресторану відкрита щодня з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" – з 5:00 до 23:30.

"Усі ресторани "МакДональдз" в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги заклади тимчасово припиняють роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлюють обслуговування після відбою.

При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни", – додали в компанії.

Нагадаємо:

Через затримки у постачанні, спричинені частими і тривалими повітряними тривогами, деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах McDonald's.

Ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги у Києві.