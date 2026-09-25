"Вимушене рішення": Fozzy Group скорочує персонал

Через втрату низки супермаркетів та виробничих потужностей Fozzy Group скорочує персонал: звільнять частину офісних команд холдингу, мережі "Сільпо" та персоналу, задіяного у логістиці.

Про це повідомляє Fozzy Group.

"Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд холдингу, мережі Сільпо та логістики", – говориться у повідомленні.

Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem, зазначили у Fozzy Group.

У компанії пояснили, що це вимушене рішення, пов'язане з тим, що війна дедалі більше впливає на роботу.

Лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 об'єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Компанія втратила частину інфраструктури й товарних запасів.

"Підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче. У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси", – пояснили у Fozzy Group.

"Водночас Fozzy Group продовжує працювати. Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об'єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні", – говориться у повідомленні у Facebook.

Нагадаємо:

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні, вважає засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у Facebook.