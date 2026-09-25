Після удару по виробництву у Києві "ТК-Домашній текстиль" перенесе потужності в регіони

"ТК Домашній текстиль" після руйнування основного виробничого підприємства у Києві розвиватиме виробничі потужності у регіонах України – відновити виробництво на столичному майданчику буде вкрай важко.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

У компанії розповіли, що наразі оцінюють збитки та визначають, яке обладнання та майно може бути відновлено, а яке – втрачено остаточно.

"За попередньою оцінкою, відновити виробництво на цьому майданчику в Києві буде вкрай важко. Тому компанія вже розпочинає роботу над перенесенням та розбудовою нових виробничих потужностей у регіонах України", – зазначили у компанії.

Український виробник текстилю "ТК Домашній текстиль" що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт", після руйнування ракетним ударом основного виробничого підприємства та логістичниого хабу в Києві розпочинає роботу над перенесенням та розбудовою нових виробничих потужностей у регіонах України, повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок удару в ніч на 24 вересня знищено значну частину виробничої та складської інфраструктури "ТК Домашній текстиль", а також частину технологічного обладнання.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі, серед зруйнованих виробничих потужностей – швейне та в'язальне виробництва, а також ультразвукова пайка тканин.

Як зазначають у компанії, свого часу рішення зібрати під одним дахом виробничі, складські та офісні потужності було стратегічно правильним.

Концентрація процесів давала б змогу скоротити виробничі цикли, оптимізувати внутрішню логістику, зменшити кількість переміщень сировини та готової продукції, а відтак – знизити собівартість товарів і зробити продукцію доступнішою для кінцевого споживача.

Удар в ніч на 24 вересня продемонстрував надзвичайно високу ціну концентрації критично важливих виробничих та складських активів в одному місці.

"Війна вносить свої корективи. Сьогодні бачимо, що концентрація всього виробництва в одному місці була надто великим ризиком для воєнного часу", – скащав керуючий партнер "ТК-Домашній текстиль" Володимир Марценюк.

"ТК-ДТ" додає, що, попри масштаб втрат, зупиняти діяльність не планує. Її новим стратегічним завданням стане децентралізація виробничих потужностей.

"Це дасть можливість зменшити ризики концентрації виробництва, створити додаткові робочі місця в регіонах та забезпечити більшу стійкість компанії до воєнних ризиків. Компанія планує поетапно переносити виробничі процеси, відновлювати втрачені потужності та розбудовувати нову виробничу інфраструктуру", – повідомили у компанії.

ТОВ "ТК-Домашній текстиль" працює на українському ринку з 2012 року. Основним напрямом діяльності є виробництво домашнього текстилю (ковдри, подушки, постільна білизна, столовий та кухонний текстиль, банні халати і т.д.), дитячий трикотаж, вязані вироби та одяг спеціального призначення.

За перше півріччя 2026 року ТОВ "ТК Домашній текстиль" отримало 2 млн грн чистого прибутку та 268,6 млн грн чистого доходу. У 2025 році ці показники становили відповідно 12 млн грн та 593 млн грн.

Український виробник текстилю "ТК Домашній текстиль" входить до групи компаній "Текстиль-Контакт". Власниками компанії є Олександр Соколовський (61,5%) та Володимир Марценюк (28,5%).

Нагадаємо:

Як повідомлялося, у Києві російська балістична ракета поцілила у виробничий комплекс "ТК-Домашній текстиль", спричинивши значні руйнування.

У листопаді 2025 року внаслідок російського удару у Києві були пошкоджені складські та виробничі приміщення підприємства групи "Текстиль-Контакт".

Раніше повідомлялося, що чернігівський завод "ТК ДТ-Чернігів", який входить до групи "Текстиль Контакт", ввів в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну з міста Кудова-Збруй.

Повідомляється, що ще 75% обладнання планують ввести в експлуатацію у 2026 році. Монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.