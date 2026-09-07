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У McDonald's можливі перебої з деякими позиціями меню: компанія пояснила причину

Олексій Павлиш — 7 вересня, 11:30
У McDonald's можливі перебої з деякими позиціями меню: компанія пояснила причину
McDonald’s

Через затримки у постачанні, спричинені частими і тривалими повітряними тривогами, деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах McDonald's.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі McDonald's в Україні.

"Ми працюємо разом із нашим логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів", заявили у компанії.

Актуальне меню конкретного ресторану можна переглянути в застосунку McDonald's, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки, додали в мережі.

Нагадаємо:

У понеділок 7 вересня у мережі з'явилась інформація про недоступність частини меню у ресторанах в Києві та передмісті.

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