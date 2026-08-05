Росіяни хочуть виробляти неякісне паливо на міні-НПЗ

Паливна криза, що охопила Росію після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах, різко підвищила інтерес росіян до самостійного виробництва пального.

Про це пише The Moscow Times.

Кількість зацікавлених у міні-НПЗ, невеликих "заводах-самоварах", які дають змогу виготовляти власні примітивні нафтопродукти, з травня по липень злетіла на 6900% (майже у 70 разів), свідчить статистика Yandex WordStat.

У липні пошукова система Yandex зафіксувала 54 561 запит за ключовими словами "міні-НПЗ", тоді як у червні їх було 6 473, у травні — лише 781, а в січні–квітні — близько 800 на місяць.

Кількість пошукових запитів за словами "купити міні-НПЗ" злетіла у 230 разів (на 22 000%): у липні їх було 13 875, а в травні — лише 60, свідчать дані WordStat.

Найдешевший нафтопереробний завод потужністю від 5 до 20 тонн на добу, можна придбати за вісім мільйонів рублів. Найдорожчий міні-завод має потужність 100 тисяч тонн на рік і продається за 475 млн рублів, пише видання.

The Moscow Times нагадує, що про міні-НПЗ як спосіб вирішити бензинову кризу в Росії на початку липня заявив президент РФ Володимир Путін. Це питання раніше неодноразово порушувалося на нарадах в уряді з нафтовими компаніями.

Ключова проблема таких заводів — це постачання сировини, собівартість виробництва надзвичайно висока.

Експерти кажуть, що продукція з міні-НПЗ неякісна – вона підходить для двигунів середини минулого століття, але непридатна для сучасних автомобілів.

Нагадаємо:

Раніше видання Financial Times повідомило, що після ударів активність російських нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атак у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців.

У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії, у зв'язку з чим "Російські залізниці" створили спеціальний штаб з постачання палива. РФ також заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту.