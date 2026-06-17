Дефіцит бензину у 53 регіонах Росії намагаються закрити "екстренним штабом"
"Российские железные дороги" створили спеціальний штаб "для безперебійного постачання" до регіонів палива на тлі посилення дефіциту внаслідок українських ударів по нафтопереробці.
Про це пише The Moscow Times.
Компанія в режимі реального часу "шукає оптимальні рішення для прийому вантажів", повідомили в держкорпорації.
У РЖД зазначили, що співпрацюють з нафтовими компаніями та приділяють особливу увагу постачанню авіакеросину в аеропорти. При цьому до перевезення приймаються максимальні обсяги, які дозволяє інфраструктура.
"У Росії продовжує розгоратися паливна криза внаслідок українських ударів по нафтопереробних заводах", – пише видання.
За підрахунками The Bell, обмеження на відпуск палива для приватних автомобілів запровадили вже в 53 регіонах країни, а також на окупованих територіях України. Зокрема, у 18 суб'єктах продають не більше 50 літрів або одного повного бака бензину.
Аналогічні ліміти введено в Криму, Севастополі, Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "ДНР" і "ЛНР". Ще в 11 регіонах фіксується нестача палива на значній частині АЗС, хоча формальних обмежень щодо літражу поки що немає.
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Нагадаємо:
У травні видобуток російської сирої нафти знизився приблизно на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 8,7 млн барелів на добу, що на 10% відстає від місячного плану.
Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.