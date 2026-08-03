Великі мережі АЗС знову підвищили ціни на дизель

Ціни на дизель знову зросли

Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне – цього разу дизель подорожчав на 0,54-2,00 грн/л.

Про це повідомляє НафтоРинок.

Найбільший стрибок вартості – на АЗС SOCAR, де дизпальне додало до ціни 2,00 грн/л. Значне зростання також показала мережа UPG, яка додала 1,30 грн/л до вартості.

На 1,00 грн/л ціну підвищили на АЗС WOG та KLO, а на AMIC ціна ДП збільшилась на 0,59 грн/л, на ДП+ на 0,54 грн/л. Мережі UKRNAFTA, БРСМ та OKKO утримались від зміни ціни.

Таблиця: НафтоРинок

Вартість бензину в цих мережах залишилася без змін. На ринку автогазу ціни також здебільшого стабільні, окрім мережі БРСМ, де вартість LPG зросла на 0,50 грн/л.

Нагадаємо:

Хвиля зростання цін на пальне в Україні почалася 17 липня.

Раніше повідомлялося, що Росія знищила в Україні понад 200 АЗС.