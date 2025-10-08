Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Бізнес призупинили: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi

Володимир Тунік-Фриз — 8 жовтня, 09:46
Бізнес призупинили: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi
Росіяни атакували завод найбільшого виробника хумусу України
GoodFoods Company

Росіяни завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi, в результаті чого компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це пресслужба компанії повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що вже почали відновлювати виробництво і планують відновити постачання продукції протягом місяця.

За інформацією Forbes Україна, Yofi займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні, виробництво розташоване в Києві. На рік компанія виготовляє 1200 тонн продукції.

Нгадаємо:

Росіяни атакували ТЕС компанії ДТЕК, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.

Російські загарбники поцілили по енергетичному об'єкту на Ніжинщині Чернігівської області, внаслідок чого 4,5 тисяч абонентів залишились без електрики.

бізнес війна

війна

Бізнес призупинили: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi
Росіяни поцілили в енергооб’єкт на Чернігівщині: "Укрзалізниця" змінила рух поїздів через Ніжин
Росія атакувала ТЕС ДТЕК

Останні новини