Податкова спостерігає зростання рівня фіскалізації в Україні

За перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій, проведених через РРО та програмні РРО, досягла 3,1 трлн грн: порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 500 млрд грн, або на 18,3 %.

Про це інформує Державна податкова служба.

У червні через РРО та ПРРО проведено розрахункові операції на суму 559,5 млрд грн, а середньоденний виторг становив 18,3 млрд грн. Це на 3,1 млрд грн, або на 20 %, більше, ніж у червні 2025 року. Тоді середньоденний показник складав 15,2 млрд гривень.

Зростає і кількість фіскальних чеків, зазначає податкова.

Лише у червні 2026 року їх сформовано 961,5 млн. У середньому щодня покупці отримували 32,1 млн чеків. Це на 9 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли видавалось 29,3 млн чеків на день.

Загалом з початку 2026 року було сформовано понад 5,3 млрд чеків.

"Такі показники свідчать про подальше зростання рівня фіскалізації та поширення прозорих розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Все більше суб'єктів господарювання здійснюють розрахункові операції офіційно, що сприяє формуванню рівних конкурентних умов для бізнесу та наповненню бюджетів усіх рівнів", – говориться у повідомленні.

У той же час порушення порядку проведення розрахункових операцій (розрахунки без РРО та фіскальних чеків) залишаються одними з найпоширеніших, зазначають у податковій.

За перше півріччя за результатами більш ніж 15 тисяч фактичних податкових перевірок до бюджету надійшло понад 250 мільйонів гривень.

"Завдяки ризик-орієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу фактичні перевірки дозволяють ефективно виявляти порушення та забезпечувати надходження коштів до бюджету", – кажуть у ДПС.

Нагадаємо:

Державна податкова служба фіксує позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.