Росіяни атакували одразу кілька обʼєктів "Нафтогазу"

Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру групи "Нафтогаз" на Харківщині та Сумщині, дрони атакували одразу кілька обʼєктів.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз в Харківській та Сумській областях. Є влучання. Під ударами дронів одразу кілька обʼєктів", – написав він у Facebook.

За його словами, атака тривала практично всю добу. По одному з обʼєктів на Сумщині завдано повторного удару з інтервалом в кілька годин.

Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі.

"Останні тижні атаки на обʼєкти Групи Нафтогаз стали систематичними. Майже щоденними", – зазначив Корецький.

Під ударами російських дронів перебувають критично важливі обʼєкти на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо:

23 травня повідомлялося, що російські війська понад добу здійснюють масовану атаку на нафтогазові об'єкти Групи "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині.

До того ввечері 19 травня росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині.

Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося наше підприємство на Житомирщині.

Раніше Корецький заявляв, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз має імпортувати додаткові обсяги газу.