Казахстан не дасть стягнути $1,4 мільярда з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв заявив, що рішення суду МФЦА про визнання арбітражного рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" не виконуватиметься на території Казахстану.

Про це повідомляє видання Tengrinews.

За його словами, судовий наказ винесли в односторонньому порядку без участі відповідача, він не є остаточним рішенням і ще не набрав законної сили. Міністр зазначив, що "Газпром" має право подати заяву про його скасування, після чого справа розглядатиметься за участю обох сторін.

Сарсембаєв також заявив, що Казахстан не буде майданчиком для виконання рішень, які не мають правового зв'язку з його юрисдикцією. Він пояснив це тим, що "Газпром" не є учасником МФЦА, спірна угода не укладалася в межах МФЦА, не регулюється його правом, а сторони не передавали питання в цей суд окремою угодою.

У Мін'юсті Казахстану також нагадали, що за місцевим процесуальним законодавством заява про примусове виконання подається за місцем розгляду спору, місцем знаходження юрособи або її майна.

За словами міністра, місцезнаходження "Газпрому" відоме, і це "важливий процесуальний орієнтир, який не може бути проігнорований".

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.