Колишній голова НКЦПФР став радником з цифрових сервісів в газопостачальній компанії "Нафтогаз"

Руслана Магомедова, який з 23 лютого 2021 року по 31 грудня 2025 року обіймав посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), призначено радником директора газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".

Про це ЕП повідомили співрозмовники в НКЦПФР та на газовому ринку.

В ГК "Нафтогаз України" підтвердили, що Магомедов був призначений 1 травня строком на 2 місяці радником директора компанії. "До сфери його відповідальності входить консультування з питань розвитку цифрових сервісів компанії, зокрема створення цифрового майданчика для взаємодії з представниками малого та середнього бізнесу, а також інших напрямів, пов'язаних із розвитком клієнтських сервісів та цифрових рішень", – зазначили в компанії.

Директором ГК "Нафтогаз України" з жовтня 2025 року є Людмила Кіндер. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачає газ 12,5 мільйона домогосподарств, 4,9 тис. представникам середнього та малого бізнесу, а також електроенергію для 50 підприємств.

Президент Володимир Зеленський звільнив Магомедова з посади голови НКЦПФР 31 грудня 2025 року. До призначення на цю посаду у 2021 році він був радником вже колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За півроку до звільнення Магомедова з НКЦПФР повідомлялось про підготовку такого рішення.

Якщо коротко, то ним були невдоволені в Національному банку, Міжнародному валютному фонді (МВФ) та парламенті. Магомедова звинувачували в тому, що він ігнорував прохання стосовно закриття схем, які дозволяють обходити валютні обмеження, через що з України виводилась валюта.

Депутати наголошували, що в Магомедова є конфлікт інтересів. Пізніше цей факт підтвердив незалежний аудитор.

Крім того, на початку 2025 року Магомедов потрапив у скандал. Виявилось, що він на Новий рік відправив голову апарату НКЦПФР Михайла Янчука у відрядження в Фінляндію, нібито на конференції. Пізніше зясується, що ніяких конференцій в Гельсінкі в ці дні проводилось. Сам Магомедов з подібними аргументами відвідував Польщу.