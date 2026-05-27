Били одразу по трьох об’єктах: у ДТЕК розповіли про наслідки вчорашніх атак РФ

Унаслідок вчорашніх російських ударів були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії, без електропостачання залишилися 63 населені пункти.

Про повідомили у компанії ДТЕК.

"Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області", – говориться у повідомленні.

На щастя, працівники не постраждали, зазначили у компанії.

Щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

"Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки", – говориться у повідомленні.

26 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.

Внаслідок удару російської балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі було знищено продовольство на 1,4 мільйона доларів, яке призначалося для підтримки людей з прифронтових територій.