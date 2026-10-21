Росія вкотре атакувала газовидобувну інфраструктуру на Харківщині

Російські війська поцілили у об'єкт газовидобувної інфраструктури на Харківщині та пошкодили одну з установок виробничого майданчику.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Сьогодні вранці росія знову атакувала об'єкт газовидобувної інфраструктури на Харківщині", – написав він у Facebook.

За його даними, ворожий дрон влучив у одну з установок виробничого майданчику, але "наслідки обстрілу оцінити наразі неможливо через безпекову ситуацію".

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, зауважив Федоренко.

Нагадаємо:

У ніч на 15 жовтня російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши пожежу та пошкодження технологічного обладнання.

Вночі 12 жовтня Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.