Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 800 ударів по об'єктах Групи Нафтогаз.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу за підсумками "Дня постачальника 2026" – заходу для підрядників і виробників, які працюють у нафтогазовій галузі.

"Попри постійні обстріли, підприємства продовжують видобувати нафту й газ, відбудовувати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати стабільну роботу енергетичного сектору.

Важливу роль у цьому відіграє співпраця як з українськими виробниками та постачальниками, так і з іноземними партнерами", – зазначили в Нафтогазі.

Наприкінці жовтня виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко повідомляв, що з початку 2026 року Росія атакувала об'єкти Нафтогазу вже 400 разів – це удвічі більше, ніж у 2025 році.

Нагадаємо:

Станом на середину липня 2026 року Росія атакувала об'єкти Нафтогазу 250 разів з початку року. Це означає, що з липня до жовтня відбулося близько 150 атак.