У ніч на 25 листопада російська атака на газовидобувну інфраструктуру групи Нафтогаз на Полтавщині спричинила масштабну пожежу та зупинку роботи об'єкта.

Про це повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

До ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС.

Масштаби руйнувань та подальші дії фахівці визначать після обстеження, яке розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Ворог цілеспрямовано б'є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку", — заявив Федоренко.

Нагадаємо:

24 листопада Нафтогаз повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 800 ударів по об'єктах групи.