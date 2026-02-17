Росія вдарила по залізниці: інфраструктура пошкоджена у чотирьох областях

Вночі Росія масовано атакувала логістичну інфраструктуру, є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

"Цієї ночі росія вкотре масовано атакувала цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України", – написав він у Телеграм.

Під ударами були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.

Ворог прицільно бив по об'єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання.

"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Найголовніше – постраждалих немає, працівники перебували в укриттях", – розповів він.

За його словами, рух поїздів забезпечено, відновлювальні роботи тривають.

Кулеба повідомив, що на Одещині через знеструмлення частково призупинено тепло- та водопостачання, також тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

"Усі служби працюють безупинно. Координуємо дії на рівні регіонів і центру, щоб максимально швидко повернути людям воду і тепло", – додав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, вранці 17 лютого під ударом були 12 областей. Президент Володимир Зеленський заявив, що комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику.

Три працівники Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.

Росія завдала удару по території Прикарпаття, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання.