ЗМІ з’ясували, як росіяни в обхід санкцій купують брендові коштовності

Заможні росіяни продовжують купувати ювелірні вироби класу люкс від знаменитого бренду Cartier, незважаючи на заборону на експорт предметів розкоші через напад Росії на Україну: коштовності постачаються на ринок РФ через Казахстан.

Про це пише Guild Hall.

Зокрема, за митними даними, прямі поставки ювелірних виробів з Франції до Росії за відповідним митним кодом різко скоротилися на 91% — з 21 мільйона доларів у 2021 році до менш ніж двох мільйонів доларів у 2023 році. Загальний обсяг легального прямого імпорту Cartier в РФ офіційно знизився з 50,6 мільйона доларів у 2021 році до 5,5 мільйона доларів у 2023 році.

"Однак через Казахстан, який є членом Євразійського економічного союзу, налагодили стабільну паралельну мережу постачань. По цьому каналу дорогі товари вільно йдуть в Росію без жодного митного контролю", – говориться у повідомленні.

В результаті імпорт групи Richemont до Казахстану зріс з нуля в 2021 році до 23 мільйонів доларів у 2022 році, а до 2025 року досяг вже майже 47 мільйонів доларів. Це фактично повністю відображає довоєнний рівень імпорту всієї Російської Федерації, звертає увагу Mediapart.

Основний ріст споживання преміальних товарів у регіоні припав на Алмати, де в 2025 році відкрився бутик Cartier. Продажі в цьому єдиному казахстанському магазині зросли майже в десять разів порівняно з 2019 роком і досягли приблизно 57 мільйонів доларів у 2025 році.

Цей показник порівнянний з комерційними результатами набагато більшого флагманського магазину бренду на Єлисейських полях у Парижі, порівняв Mediapart.

"Такий масштабний комерційний зліт відбувся на фоні того, що середня місячна зарплата в Алмати в 2025 році становила всього близько 1250 доларів", – пише Guild Hall.

Швейцарська материнська компанія Richemont заявляє, що повністю припинила весь експорт, продажі та дистрибуцію в Росію ще в березні 2022 року, і категорично заперечує будь-які порушення санкцій, хоча від коментарів щодо "аномального зростання постачань" в Казахстан керівництво концерну відмовилося.

Торгівлю активно підтримують відомі представники бренду та його колишні співробітники, які зберегли прямі контакти з російськими VIP-клієнтами. Зокрема, за даними Mediapart, Тетяна Торчіліна, ексдиректорка флагманського бутика Cartier у Москві, зараз працює у філіалі в Алмати, але при цьому продовжує постійно жити у столиці РІ. Торчилина використовує закриті елітні арт-вечері, історичні лекції та спонсоровані гала-вечори в російській столиці для прихованого стимулювання продажів.

На журналістські запити Торчіліна заявила, що вже деякий час не є співробітницею Richemont. Раніше, у березні 2022 року, концерн Richemont демонстративно вийшов зі складу Ради з відповідальної ювелірної практики, і тоді генеральний директор Cartier Сиріль Виньєрон підкреслив, що цінності компанії несумісні з належністю до організацій, члени яких підтримують війни.

Додаткові тіньові продажі на сірому ринку ведуться безпосередньо через соціальні мережі іншими колишніми співробітниками закритого московського бутика. Зокрема, через Telegram-канал російським клієнтам пропонують елітні товари: браслети з білого золота за десять тисяч доларів, ще дорожчі годинники Baignoire тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська деревина, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу, продовжує безперешкодно надходити на внутрішній ринок Чеської Республіки, маскуючись під легальний імпорт із Китаю.

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